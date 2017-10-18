Выросли доходы бюджета соцстрахования

Доходы бюджета социального страхования к началу октября превысили 13,205 млрд. леев или 75,4% от плана на 2017 г. Полученные поступления на 2,095 млрд. леев или 18,8% больше аналогичного периода 2016 г.

Как передает Инфотаг, основную долю поступлений - 8 млрд 516 млн составили взносы обязательного социального страхования. Сумма собранных взносов на 17,9% больше, чем год назад.



Свыше 4,6 млрд. леев составили трансферты из госбюджета, в том числе 3,78 млрд - на выплаты социальных пособий и других платежей. А 898,6 млн предназначено для покрытия дефицита социального фонда.



Расходы бюджета соцстраха за девять месяцев превысили 13 млрд леев (+17,7%) и на 89,1 млн леев уступали доходам.



За девять месяцев НКСС в полном объеме выполнила все финансовые обязательства и платежи перед потребителями по всем видам социальных услуг. Остаток средств на ее счетах на 1 октября равнялся 215,4 млн леев.