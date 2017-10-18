Задержан подозреваемый в поджоге лесов в Испании

Гражданская Гвардия Испании задержала мужчину, которого подозревают в организации лесных пожаров в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны.

За последние несколько дней в Галисии сгорели, по предварительным оценкам, четыре тысячи гектаров леса, четыре человека погибли. Всего было зафиксировано более ста очагов возгорания. Причиной большинства пожаров стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

К настоящему времени почти все очаги в Галисии потушены, кроме одного – в муниципалитете Ла-Гудинья (провинция Оренсе).

Гражданская Гвардия в среду задержала 55-летнего жителя города Виго (провинция Понтеведра), которого подозревают в одном из поджогов. Пожар вспыхнул на ферме, расположенной в муниципалитете Ос-Бланкос (провинция Оренсе). Огонь бушевал в 300 метрах от жилых домов.

В соседней Португалии, где жертвами пожаров за последние дни стал 41 человек, подала в отставку глава МВД Констанца Урбано, пишет РИА Новости







