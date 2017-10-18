Об уходе из политики объявила вице-председатель партии "Достоинство и правда"

Вице-председатель партии "Достоинство и правда" Алена Мандати написала в фейсбуке, что уходит из политики. Она сообщила, что решилась на этот шаг, так как тратила слишком много времени и здоровья.

Недавно партии Майи Санду "Действие и солидарность" и Андрея Нэстасе "Достоинство и правда" подтвердили, что будут вместе участвовать в парламентских выборах 2018 года. А Алена Мандати была одним из самых щедрых спонсоров формирования DA, передает publika.md. По данным расследования "Ziarul de Garda", партия получила через ее компании более 260 тысяч леев.

Этим летом предприниматель, которому, как он утверждает, Мандати задолжала более трех миллионов леев, подал на женщину в суд.