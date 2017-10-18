Гагаузским школам купили четыре микроавтобуса

Для учебных заведений Гагаузии на средства правительства Румынии приобретены четыре микроавтобуса Renault-Master. Церемония их передачи прошла на территории лицея Михая Еминеску в Комрате.

Как передает Инфотаг, башкан Гагаузии Ирина Влах выразила благодарность правительству Румынии и послу соседней страны Даниелу Ионицэ за оказываемую Гагаузии помощь.



"Вы персонально очень внимательны к нашим нуждам, в частности, к сфере образования. Благодаря вашим усилиям, в 2018 г. в лицее появится новый учебный корпус. А значит, детям улучшат условия обучения", - отметила Влах.



Посол сказал, что передача микроавтобусов Гагаузии от правительства Румынии пусть "и символический, но важный жест".