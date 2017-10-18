В штате Флорида полиция арестовала 64-летнего Джеффри Михелса, который в 1977 году дезертировал во время прохождения военной службы на базе ВВС США "Майнот" в Северной Дакоте. За прошедшие десятилетия дезертир сменил имя и обзавелся семьей.
Обнаружение Михелса стало результатом работы инициативной группы по поиску пропавших ветеранов. Именно ее сотрудники выяснили, что бывший военнослужащий в настоящее время проживает во Флориде под именем Джеффри Ланц с женой и детьми.
В США дезертирство в мирное время карается тюремным заключением на срок до пяти лет, а в ходе войны – смертной казнью. В случае с Михелсом, впрочем, срок давности уже вышел, передает Вести.ру.
Михелса формально вернули на военную службу и тут же уволили за совершение административного поступка. Его дальнейшую судьбу будет рассматривать военный суд.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW