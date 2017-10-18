Обнаружение Михелса стало результатом работы инициативной группы по поиску пропавших ветеранов. Именно ее сотрудники выяснили, что бывший военнослужащий в настоящее время проживает во Флориде под именем Джеффри Ланц с женой и детьми.

В США дезертирство в мирное время карается тюремным заключением на срок до пяти лет, а в ходе войны – смертной казнью. В случае с Михелсом, впрочем, срок давности уже вышел, передает Вести.ру.

Михелса формально вернули на военную службу и тут же уволили за совершение административного поступка. Его дальнейшую судьбу будет рассматривать военный суд.