Джонни Депп назвал своих юристов предателями и подал на них в суд

Американский актер Джонни Депп обвинил в предательстве юристов, которые долгие годы представляли его интересы.

Если этот судебный процесс начнется, он станет продолжением скандала Деппа с его бывшими менеджерами. С ними артист судится по поводу неэффективного управления его финансами.

Представители компании TMG уверены, что Депп болен ониоманией (психическое расстройство, которое вызывает непреодолимую тягу к денежным тратам) и обратились в суд Калифорнии с требованием провести медицинское обследование звезды на предмет этого недуга.



Сам Джонни Депп уверен, что финансовые менеджеры при управлении его капиталами использовали мошеннические схемы и присвоили себе более 25 миллионов долларов, пишет ntv.ru