Мурманчанину повезло стать свидетелем редкого атмосферного явления, известного как "Утренняя глория". В какой-то момент облака в небе над Северным морем образовали грозовой воротник длиной от одного до двух километров.
Мурманчанину повезло стать свидетелем редкого атмосферного явления, известного как "Утренняя глория". В какой-то момент облака в небе над Северным морем образовали грозовой воротник длиной от одного до двух километров, передает Вести.ру.
Фотограф Эдуард Маришкин успел сделать несколько кадров прежде чем эффект полностью исчез, сообщает сайт мурманской телекомпании ТВ-21 и публикует подборку снимков "Утренней глории" в небе над Заполярьем.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW