По небу над Мурманском пролетел редкий "облачный воротник"

Мурманчанину повезло стать свидетелем редкого атмосферного явления, известного как "Утренняя глория". В какой-то момент облака в небе над Северным морем образовали грозовой воротник длиной от одного до двух километров.

Мурманчанину повезло стать свидетелем редкого атмосферного явления, известного как "Утренняя глория". В какой-то момент облака в небе над Северным морем образовали грозовой воротник длиной от одного до двух километров, передает Вести.ру.

Фотограф Эдуард Маришкин успел сделать несколько кадров прежде чем эффект полностью исчез, сообщает сайт мурманской телекомпании ТВ-21 и публикует подборку снимков "Утренней глории" в небе над Заполярьем.