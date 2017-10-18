Состоялась первая в мире битва человекоподобных роботов

В Японии состоялась первая битва пилотируемых боевых человекоподобных роботов.

Роботы, созданные американской компанией MegaBots и японской Suidobashi Heavy Industry, сразились в нескольких раундах. Дуэль закончилась победой США.

Как пишет TJournal, американцы выставили на бой двух роботов — более старого Iron Glory высотой 4,5 метра и весом 6 тонн и новую модель — Eagle Prime (4,9 метра и 12 тонн). Японский робот — модифицированный Kuratas весом 6,5 тонны при высоте в 4 метра.



В первом раунде победа досталась японскому «бойцу», который на полном ходу опрокинул американского Iron Glory.



Затем Kuratas сражался два раунда против Eagle Prime. При этом по арене раскидали машины и металлические конструкции, а роботам разрешили использовать дымовые шашки, дроны и пушки.



В целом рукопашные раунды проходили одинаково: сначала роботы проводили дальние атаки, а потом сцеплялись друг с другом и застревали на этом моменте. Тогда раунд приходилось останавливать, хотя в правилах прописывалось, что бой должен оканчиваться «падением или отключением» соперника.



Сражение не транслировалось в прямом эфире, так как для устранения поломок и замены оружия требовались длительные перерывы. Например, между двумя раундами Eagle Prime и Kuratas прошел целый день.