Григорий Вараница покинул пост главы НАРЭКИТ

Глава Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Григорий Вараница подал в отставку.

На заседании правительства Павел Филип сообщил, что у него вызывает сомнения отчёт о качестве связи в стране, который подготовил НАРЭКИТ.

Премьер-министр также заявил, что отставка главы ведомства не приведёт к решению проблем. Он распорядился создать комиссию, которая проанализирует последний отчёт главы НАРЭКИТ.

Напомним, на прошлой неделе Павел Филип выразил недовольство качеством связи и интернета в стране. Особенно премьер отметил низкое качество покрытия на национальных трассах.







