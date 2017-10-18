Европейские метеорологи: Молдову и Румынию ждет аномально холодная зима

В Румынии начали готовиться к необычайно морозной зиме, аналогичный прогноз синоптики выпустили и для Молдовы.

Наступающая зима обещает быть не менее холодной, чем памятная многим зима 2012/13 годов. Тогда на Балканы, Румынию и Молдову обрушились суровые морозы и метели, а много людей замерзло на улицах.

Правительство Румынии уже утвердило программу Системы оповещения населения в случае экстремальных погодных условий в зимний период. Холодно будет не только на Балканах, но и на большей части Европы, в том числе в Испании, Италии и Великобритании, пишет bloknot-moldova.md