Пьяный пожарный напал на полицейских

Остановленный за превышение скорости пьяный пожарный напал на полицейских.

Вечером 17 октября в селе Пырыта Дубоссарского района патруль полиции остановился двигавшийся на большой скорости Mercedes. За его рулем находился сотрудник Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций из Голеркан.

24-летний пожарный оказался пьяным. Он крайне агрессивно воспринял попытки провести освидетельствование, набросившись на полицейских с кулаками. В ответ на это пожарного заковали в наручники и доставили в районную больницу. Там подтвердили его нетрезвое состояние, пишет bloknot-moldova.md