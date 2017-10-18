Мужчина ударил своего соседа топором по голове в Теленештском районе

Конфликт между соседями закончился ударом топора по голове.

Инцидент произошел в селе Кодру Теленештского района. По словам пострадавшего 47-летнего мужчины, сосед, убиравший кукурузу недалеко от его ворот, предложил ему выпить вместе вина. Он отказался и бросил стакан. Это вызвало резкое возмущение мужчины, и тот бросился в драку.

Жены пострадавшего в тот момент не было дома. Своего мужа она увидела только на следующий день, уже изуродованным и в синяках. Сосед ударил его топором и оставил истекать кровью. Пострадавший был доставлен в районную больницу Теленешт. Сейчас его состояние удовлетворительное, пишет bloknot-moldova.md.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере 1500 леев.