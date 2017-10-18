Желтый код метеоопасности: сильные туманы ожидаются вечером на всей территории страны

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с туманами.

Предупреждение будет действовать на всей территории страны в ночь со среды на четверг и утром четверга.

Согласно данным синоптиков, видимость на улице уменьшится до 200-500 метров.

В связи с этим, синоптики призвали автомобилистов повысить внимательность во время движения, осторожно вести себя на дорогах, и соблюдать скоростной режим.

Велосипедистам следует прикрепить к одежде светоотражающие элементы, а пешеходом нужно двигаться по краю проезжей части и внимательнее переходить дорогу.