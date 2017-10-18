Молдаванин погиб в ДТП в Венгрии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сообщило о смерти гражданина Молдовы в аварии, которая произошла сегодня, 18 октября, около 05:45 на автостраде M1 в Венгрии, в 65 км от Будапешта.

По информации министерства иностранных дел и европейской интеграции, грузовик, зарегистрированный в Румынии, сбил автомобиль, припаркованный на дороге, водитель которого направлялся в Чехию.

В результате ДТП водитель сбитого автомобиля - гражданин Молдовы - скончался, а его ребенок был госпитализирован в больницу Татабанья, Венгрия. Состояние несовершеннолетнего удовлетворительное, а его жизнь вне опасности, пишет point.md.

Посольство РМ в Будапеште связалось с компетентными венгерскими властями в целях установления деталей происшествия, а также выявления родственников жертв аварии.

Ситуация находится под контролем дипмиссии Молдовы в Венгрии.