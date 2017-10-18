На улицах Нью-Йорка протестируют беспилотные авто

Компания General Motors в начале 2018 намерена провести испытания беспилотных автомобилей в Нью-Йорке.

Тестирование будет проводиться на автомобилях Chevrolet Bolt, оборудованных системой автономного вождения.

Разработкой автопилота занимается подразделение Cruise Automation, которую GM приобрела в 2016 году за $1 миллиард. Cruise Automation уже несколько лет специализируется на разработке автоматизированных систем для беспилотных автомобилей.

Инженеры Cruise Automation уже прокладывают маршруты на участке площадью 12 кв. км в нижней части Манхэттена. В ходе испытаний на водительском сиденье Chevrolet Bolt будут находиться люди, чтобы собирать данные и брать управление под свой контроль в случае необходимости, пишет nv.ua

Генеральный директор Cruise Automation Кайл Фогт уверяет, что плотное движение в Нью-Йорке и огромное количество пешеходов делают город полигоном с "уникальными проблемами", которые будут иметь неоценимое значение для обучения системы самостоятельного вождения.