Австрийский фотограф делает посетителей музеев частью картин. ФОТО

Австрийский фотограф Стефан Драшан фотографирует людей на европейских выставках в рамках необычного проекта. К нему в объектив попадают люди, которые сочетаются с рассматриваемой ими картиной.

Проект называется People Matching Artworks и ведет его лично австриец в специально посвященном этому блоге tumblr. Он отыскивает людей, которые своим внешним видом, например, стилем и цветом одежды, дополняют классические произведения, пишет nv.ua.

"Я охотник и наблюдатель. В поисках нужного кадра я могу пропадать в музеях часами, а иногда и днями. People Matching Artworks — это моя попытка построить мост между столетиями, соединив своими работами прошлое и настоящее", — говорит Стефан Драшан.