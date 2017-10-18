В столице проходит информационная кампания по борьбе с торговлей людьми

В честь празднования Европейского дня борьбы с торговлей людьми, в Кишиневе состоялась информационная кампания «Невидимые среди нас», которая была запущена в Молдове 28 марта.

Цель кампании – повысить осведомленность и проинформировать общество о рисках и последствиях феномена торговли людьми, с акцентом на определенные группы риска, среди которых бездомные дети, оставшиеся без родительского ухода, сироты, молодые выпускники детских домов, жертвы насилия в семье, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди.

Специальная инсталяция состоит из 10 фигур-людей, на которых написаны реальные истории жертв – граждан Молдовы. Они будут установлены с 18- 25 октября в центре Кишинева. Истории написанные на румынском, русском, гагаузском, украинском и ромском языках, и символизируют судьбу тысяч жертв торговли людьми (TFU), которые зачастую остаются незамеченными, пишет МОЛДПРЕС

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся семинар, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с обеспечением функциональности межинституционального механизма помощи, с защитой жертв TFU и предотвращением случаев TFU.

В мероприятии приняли участие специалисты из центральной и местной публичной администрации, представители администрации столицы, партнеров по развитию, дипмиссий и гражданского общества.

С 2012 года, 18 октября, Молдова отмечает Европейский день борьбы с торговлей людьми.