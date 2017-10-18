Безработные, получающие соцпомощь, должны будут работать на пользу общества

Безработные, зарегистрированные в Территориальном агентстве по трудоустройству, которые являются членами семей, получающих социальную помощь, будут обязаны, по требованию примара, трудиться на благо общества. Такое решение приняло сегодня правительство.

Согласно пояснительной записке, прилагаемой к проекту, исключения будут сделаны для семей, для которых установленный размер социальной помощи составляет до 30% от минимального гарантированного ежемесячного дохода или в случае, если безработный временно нетрудоспособен, что должна подтверждать справка, выданная, в зависимости от обстоятельств, семейным врачом или на основании заключения медицинского консилиума общественного медико-санитарного учреждения. В настоящее время 30% минимального гарантированного ежемесячного дохода составляет 288 леев.

Согласно проекту, часы работы в пользу общества будут рассчитываться пропорционально размеру социальной помощи, получаемой семьей, но не более 40 часов в месяц. Правительство установит порядок организации, тип работы, расчет количества часов, учет и контроль за работой в пользу общества, сообщает МОЛДПРЕС

Примар, заместитель примара или претор ежегодно будут составлять план действий, касающийся этого вида работ, вести учет этих людей и отработанных ими часов, и ежемесячно в примэрии/претуре вывешивать на стенде отчет.

Кроме того, примары будут обязаны ежемесячно направлять в Управление по социальной защите и защите семьи список лиц, которые выполнили/отказались от выполнения работ в пользу общества.

По данным автоматизированной информационной системы «Социальная помощь», в среднем, ежемесячно, из общего числа получателей социальной помощи примерно в 3000 семей есть как минимум один безработный член семьи. В то же время из этих трех тысяч семей около 700 получают социальную помощь в размере до 288 леев в месяц.