Почти 50 человек получат субсидии на строительство или ремонт жилья

Порядка 50 человек из девяти районов Молдовы получат финансовую помощь от государства на строительство или ремонт жилья. Это предусматривает утвержденное сегодня правительством постановление

Помощь получат жители следующих населенных пунктов: Чимишлия, Фэлешть, Флорешть, Хынчешть, Леова, Орхей, Рышкань, Стрэшень и Кишинэу.

Согласно информативной записке к документу, единовременные выплаты на общую сумму два миллиона леев будут предоставлены на строительство собственного дома или кооперативного жилья, покупку жилья или ремонт старых домов тем категориям граждан, которые не пользовались льготными кредитами от финансовых учреждений и не были обеспечены жильем на октябрь 2004 года.

Как сообщает МОЛДПРЕС, финансовые средства для предоставления этих пособий выделяются из государственного бюджета в местные бюджеты II уровня в пределах ежегодно предусмотренных средств.

В госбюджете на 2017 год на эти цели утверждены средства на сумму 7,8 млн. леев.

По данным Министерства финансов, в феврале 2017 года данной финансовой помощью воспользовались 33 человека из 11 населенных пунктов, а в августе с. г. – 43 человека из 15 районов страны.