На Чеканах бездомные собаки нападают на людей

Жильцы нескольких домов на Чеканах жалуются на нашествие бродячих собак. Люди говорят, что псы бросаются на детей, когда те возвращаются из школы или играют во дворе.

Коммунальщики же говорят, что ничего предпринять не могут, пока не получат официального заявления.



"В управлении есть специальная служба, которая занимается такого рода проблемами. В течение дня будут приняты меры. Но сначала жильцы должны обратиться к нам", - сказал директор управления Autosalubritate Тудор Манев.



Принимают заявки по телефону 022-74-75-20.

В управлении Autosalubritate говорят, что ежедневно получают до 20 жалоб.







