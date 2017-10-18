Премьер потребовал наказать сотрудников НАРЭКИТ за ложную информацию о качестве мобильной связи

Премьер Павел Филип распорядился санкционировать сотрудников Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, которые предоставили ложную информацию о проверках качества мобильной связи.

Выяснилось, что учреждение не владеет необходимым для этого оборудованием. Глава кабмина также потребовал учредить следственную комиссию.



"Я хочу, чтобы после расследования всех, кто этим занимался и солгал, наказали. Предоставлять ложные данные - недостойно Агентства. Вы не должны сидеть в удобных креслах и опираться на отчёты операторов. Я лично могу показать вам дороги, где связь пропадает", - заявил Павел Филип.



Премьер подчеркнул, что проблему нужно решить в ближайшее время. На заседании правительства Павел Филип принял отставку главы НАРЭКИТ Григория Вараницы, у которого истек срок мандата.





