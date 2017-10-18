В США робот-хирург удалил опухоль лучше медиков

Инженеры Университета Мэриленда разработали робота, который способен делать надрезы более точно и аккуратно, чем настоящие хирурги.

Исследование работы робота и людей пока проводилось на тканях свиней.

Робот получил название Smart Tissue Autonomous Robot, сокращенно STAR. Результаты проведенного эксперимента были представлены на недавней конференции по робототехнике IROS 2017.

Опыты проводились на тканях свиней. Убедившись, что робот способен выполнять точные разрезы, доктор Кригер и его коллеги выставили робота против опытных хирургов. Им была поставлена задача: сделать прямой надрез длиной 5 см по заранее прочерченной линии. Оценки выставлялись на основании отклонений от линии и нанесения лишних повреждений. STAR справился с задачей лучше, пишет nv.ua

"Я действительно считаю, что это будущее хирургии. Я считаю, что это произойдет сначала для небольших подфункций хирургии, а потом будет все более сложным. Это похоже на автономные автомобили, где небольшие автономные функции медленно трансформировались в более автономные. Я абсолютно доверяю роботам в отношении таких операций, когда они полностью опробованы и утверждены", - сказал соавтор исследования Аксель Кригер, доцент кафедры машиностроения в Университете штата Мэриленд.

Отмечается, что на финальной стадии эксперимента робот вырезал "опухоль" помещенную в свиной жир. Причем, STAR сделал это лучше человека.