Инженеры Университета Мэриленда разработали робота, который способен делать надрезы более точно и аккуратно, чем настоящие хирурги.
Исследование работы робота и людей пока проводилось на тканях свиней.
Робот получил название Smart Tissue Autonomous Robot, сокращенно STAR. Результаты проведенного эксперимента были представлены на недавней конференции по робототехнике IROS 2017.
Опыты проводились на тканях свиней. Убедившись, что робот способен выполнять точные разрезы, доктор Кригер и его коллеги выставили робота против опытных хирургов. Им была поставлена задача: сделать прямой надрез длиной 5 см по заранее прочерченной линии. Оценки выставлялись на основании отклонений от линии и нанесения лишних повреждений. STAR справился с задачей лучше, пишет nv.ua
"Я действительно считаю, что это будущее хирургии. Я считаю, что это произойдет сначала для небольших подфункций хирургии, а потом будет все более сложным. Это похоже на автономные автомобили, где небольшие автономные функции медленно трансформировались в более автономные. Я абсолютно доверяю роботам в отношении таких операций, когда они полностью опробованы и утверждены", - сказал соавтор исследования Аксель Кригер, доцент кафедры машиностроения в Университете штата Мэриленд.
Отмечается, что на финальной стадии эксперимента робот вырезал "опухоль" помещенную в свиной жир. Причем, STAR сделал это лучше человека.
Комментарии
- На улицах Нью-Йорка протестируют беспилотные авто
- Состоялась первая в мире битва человекоподобных роботов
- Google Maps пришлось убрать счетчик калорий из-за скандала
- Microsoft представила обновленные Surface Book 2
- Facebook купила приложение для анонимных комплиментов
- Более миллиона автомобилей Mercedes отзовут по всему миру
- В Сети появились "живые" фото флагмана iPhone X
- Casio представила селфи-камеру за 500 долларов
- Проведены испытания сверхзвукового пассажирского самолёта
- На cервисе Google Maps появились планеты
- В Зимбабве сообщили об очереди из желающих стать государственным палачом
- В бизнес-парке в США открыли стрельбу
- МВД намерено прекратить коррупцию и злоупотребления среди патрульных инспекторов
- В США робот-хирург удалил опухоль лучше медиков
- Премьер потребовал наказать сотрудников НАРЭКИТ за ложную информацию о качестве мобильной связи
- Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО
- Кишиневский прокурор попался на взятке: он требовал 15 тысяч евро
- Московский таксист отравил около 100 пассажиров
- Европейские метеорологи: Молдову и Румынию ждет аномально холодная зима
- В России попал в крупное ДТП пассажирский автобус из Кишинева. ФОТО
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- Составлен список самых опасных городов в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW