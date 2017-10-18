МВД намерено прекратить коррупцию и злоупотребления среди патрульных инспекторов

МВД намерено прекратить коррупцию и злоупотребления среди патрульных инспекторов. Как сообщил глава ведомства Александр Жиздан, полицейских, которые проводят проверки на дорогах, обяжут действовать строго в рамках закон, а водители станут получать ясные разъяснения причин проверок.

"К сожалению, некоторые инспекторы, которые патрулируют наши дороги, иногда злоупотребляют служебным положением", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Александр Жиздан признал, что в системе существует проблема. По словам главы МВД, за последние два месяца получили 120 жалоб от граждан на то, что их часто останавливают дорожные инспекторы без всяких объяснений.



"Де-факто, эта процедура уже предусмотрена в законодательстве. Но теперь наши сотрудники в обязательном порядке должны будут объяснять водителям, за что их остановили. Я призываю наших сотрудников, которые занимаются дорожной безопасностью, не останавливать водителей без причин. А участников дорожного движения призываю проявлять уважение", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Министерство внутренних дел и его подразделения будут проводить внеплановые проверки в рядах патрульных инспекторов, чтобы выявить тех, кто злоупотребляет властью. Более того, Александр Жиздан призвал политиков и гражданское общество сообщать о проблемах, которые возникают при взаимодействии с полицией.

Рутинные проверки на дорогах стали фактором роста коррупции, а патрульные инспекторы злоупотребляют властью и попросту придираются к водителям.

Об этом говорили на совещании в Демпартии, по итогам которого решено обратиться к правительству с просьбой принять меры.





