Власти Зимбабве сообщили о получении неожиданно большого числа заявок от желающих занять должность государственного палача. Речь идет о примерно 50 резюме, поданных "за последние несколько месяцев", пишет издание Quartz со ссылкой на Министерство юстиции Зимбабве.
Чиновники уточнили, что среди соискателей есть как мужчины, так и женщины. "Интерес (граждан к вакансии) ошеломляет. Люди очень заинтересованы", - рассказала газете NewsDay представитель Министерства юстиции Виргиния Мабхиза.
Издание напоминает, что должность государственного палача Зимбабве оставалась вакантной на протяжении более десяти лет. Последняя казнь в стране была проведена в 2005 году. Тогда повесили двух заключенных, которые пытались сбежать из тюрьмы, убив охранника, уточняет The Guardian.
После этого палач ушел в отставку. Из-за отсутствия в стране палачей властям Зимбабве пришлось на неопределенный срок отложить исполнение смертных приговоров. Интереса к вакансии долгое время никто не проявлял. Наконец в 2012 году был назначен новый палач, но его кандидатуру не утвердили, передает newsru.com.
И вот теперь на должность образовался нешуточный конкурс. Журналисты Quartz объясняют столь высокий интерес к вакансии высоким уровнем безработицы в стране, которая, по оценкам Всемирного банка и МВФ, превышает 80%. The Guardian пишет, что в прошлом году безработица в стране достигла 94%.
В настоящее время в тюрьмах Зимбабве содержатся 92 заключенных-смертников, ожидающих казни, сообщила Мабхиза. Все они - мужчины. Поправки, внесенные в Конституцию страны в 2013 году, запрещают казнить женщин, детей и пожилых людей старше 70 лет, а также психически больных граждан.
The Guardian отмечает, что с 1980 года в Зимбабве, по некоторым данным, были казнены примерно 70 человек.
Комментарии
- Австрийский фотограф делает посетителей музеев частью картин. ФОТО
- У москвича отобрали дипломат с 3 миллионами
- В США задержали дезертира, скрывавшегося 40 лет
- Московский таксист отравил около 100 пассажиров
- Мэр Калининграда призвал жителей убраться во дворах и уехать на время ЧМ-2018
- Жительница Калифорнии купила день с Криштиану Роналду
- На проезжающую легковушку рухнул многотонный столб в Китае. ВИДЕО
- В Париже задержан пьяный мужчина в трусах, вооруженный бензопилой
- Люди-"совы" и неандертальцы оказались связаны
- Молодой человек сдался полиции, напуганный призраком убитой любовницы
- В Зимбабве сообщили об очереди из желающих стать государственным палачом
- В бизнес-парке в США открыли стрельбу
- МВД намерено прекратить коррупцию и злоупотребления среди патрульных инспекторов
- В США робот-хирург удалил опухоль лучше медиков
- Премьер потребовал наказать сотрудников НАРЭКИТ за ложную информацию о качестве мобильной связи
- Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО
- Кишиневский прокурор попался на взятке: он требовал 15 тысяч евро
- Московский таксист отравил около 100 пассажиров
- Европейские метеорологи: Молдову и Румынию ждет аномально холодная зима
- В России попал в крупное ДТП пассажирский автобус из Кишинева. ФОТО
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- Составлен список самых опасных городов в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW