В Зимбабве сообщили об очереди из желающих стать государственным палачом

Власти Зимбабве сообщили о получении неожиданно большого числа заявок от желающих занять должность государственного палача. Речь идет о примерно 50 резюме, поданных "за последние несколько месяцев", пишет издание Quartz со ссылкой на Министерство юстиции Зимбабве.

Чиновники уточнили, что среди соискателей есть как мужчины, так и женщины. "Интерес (граждан к вакансии) ошеломляет. Люди очень заинтересованы", - рассказала газете NewsDay представитель Министерства юстиции Виргиния Мабхиза.

Издание напоминает, что должность государственного палача Зимбабве оставалась вакантной на протяжении более десяти лет. Последняя казнь в стране была проведена в 2005 году. Тогда повесили двух заключенных, которые пытались сбежать из тюрьмы, убив охранника, уточняет The Guardian.

После этого палач ушел в отставку. Из-за отсутствия в стране палачей властям Зимбабве пришлось на неопределенный срок отложить исполнение смертных приговоров. Интереса к вакансии долгое время никто не проявлял. Наконец в 2012 году был назначен новый палач, но его кандидатуру не утвердили, передает newsru.com.

И вот теперь на должность образовался нешуточный конкурс. Журналисты Quartz объясняют столь высокий интерес к вакансии высоким уровнем безработицы в стране, которая, по оценкам Всемирного банка и МВФ, превышает 80%. The Guardian пишет, что в прошлом году безработица в стране достигла 94%.

В настоящее время в тюрьмах Зимбабве содержатся 92 заключенных-смертников, ожидающих казни, сообщила Мабхиза. Все они - мужчины. Поправки, внесенные в Конституцию страны в 2013 году, запрещают казнить женщин, детей и пожилых людей старше 70 лет, а также психически больных граждан.

The Guardian отмечает, что с 1980 года в Зимбабве, по некоторым данным, были казнены примерно 70 человек.