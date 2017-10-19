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Мадрид предостерегает Каталонию накануне истечения ультиматума
// фото: REUTERS
11:33, 19 Oct 2017
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Испания предпримет шаги по приостановке автономии Каталонии, если руководитель этого испанского региона не оставит попыток добиться для него независимости.

С таким предостережением вице-премьер правительства страны Сорайя Саенс де Сантамария выступил за день до истечения срока ультиматума, предъявленного правительством президенту Каталонии Карлесу Пучдемону.

Власти Каталонии утверждают, что после проведенного голосования, не признанного мировым сообществом, они не намерены уступать требованиям Мадрида.

Тем временем в провинции ширятся протесты против задержания двух лидеров движения за независимость.

Жорди Санчес и Жорди Кушарт арестованы, и ведется расследование по обвинению их в подрывной деятельности. Сторонники независимости считают эти обвинения политически мотивированными, пишет ВВС.

Оба активиста играли ведущую роль в подготовке голосования о независимости Каталонии 1 октября, который Мадрид объявил незаконным.

После референдума Пучдемон подписал декларацию о независимости, объявив в то же время, что в действие она пока не вступает. Он призвал мадридские власти к переговорам.

Европейский союз заявил, что голосование, проведенное в Каталонии, не было легитимным.

Премьер-министр Испании Рахой дал Пучдемону срок до четверга с тем, чтобы тот представил конкретный ответ по вопросу о независимости. В противном случае он пригрозил ввести в провинции прямое управление из Мадрида в соответствии со статьей 155 конституции страны.

"Единственное, о чем я прошу господина Пучдемона, - это действовать разумно и ставить во главу угла интересы всех испанцев", - заявил он на заседании парламента в среду.

Саенс де Сантамария предупредил, что если к 10 утра по местному времени в четверг лидер сепаратистов не даст удовлетворительный ответ, то тем самым он спровоцирует введение в действие статьи 155.

Статья 155 принятой в 1978 году конституции Испании позволяет Мадриду вводить прямое правление в условиях кризиса. За все время существования демократической Испании эта статья ни разу не применялась.

Переход власти в Каталонии от Барселоны к Мадриду должен будет утвердить сенат Испании, большинство в котором принадлежит Народной партии Рахоя.

Предполагается, что введение прямого правления будет подразумевать широкий спектр мер - от контроля над региональной полицией до проведения досрочных выборов.




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