Патрульные инспекторы пройдут специнструктаж для правильного объяснения водителям причины проверки

Полицейские пройдут специальный инструктаж, чтобы объяснять водителям причины проверки на дороге корректно и ясно. Об этом рассказал в эфире ток-шоу Фабрика министр внутренних дел Александр Жиздан.



"Они должны заучить наизусть все действия и слова. Всех обучат по единой модели. Скоро вы увидите на улицах полицейских, которые действуют по единому алгоритму", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



А водителей, нарушающих правила дорожного движения, надо штрафовать - если мы хотим порядка на дорогах, отметил министр.



"Если закон применяется выборочно или несвоевременно, мы сами формируем систему, безответственных водителей. Все начинающие водители одинаковы. Они - как наши дети. Если мы их не воспитываем и не наказываем вовремя, дети вырастают плохими", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



Министр заверил, что все поступающие в МВД жалобы на злоупотребления со стороны инспекторов рассматриваются. Александр Жиздан призвал граждан снимать инциденты на видео.



"Граждане имеют право жаловаться на действия полицейских. Я не советую водителям применять в отношении полицейских насилие или агрессию. Даже если он стал жертвой злоупотреблений. В 21 веке рекомендую зафиксировать действия полицейского на камеру в качестве доказательства", - отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.



По словам главы МВД, последние опросы показали рост доверия граждан к полиции с 21% до 46-ти.





