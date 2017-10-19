В Афганистане нападение на военную базу: более 40 убитых

В результате нападения боевиков движения Талибан на базу армии Афганистана в провинции Кандагар погибли не менее 43 военных, передает ToloNews.

Согласно информации службы безопасности, еще девять военных получили ранения и шестеро пропали без вести. Всего на базе было около 60 человек.

Отмечается, что нападение произошло в среду вечером. Два смертника на автомобилях Humvee ворвались на базу и подорвали свои машины. После этого дополнительные силы талибов штурмовали военную базу.

В результате ответных авиаударов со стороны международной коалиции ликвидировано около 10 боевиков.

Ответственность за эту атаку взяло на себя движение Талибан, пишет korrespondent.net