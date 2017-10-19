Дочь бизнесмена на Лексусе влетела в толпу людей в Харькове: погибли шесть человек, пять раненых. ФОТО

Вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще пять получили травмы различной степени тяжести, в том числе беременная женщина.

По предварительным данным, Lexus на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg. От удара Lexus вылетел на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов. За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь местного бизнесмена Алена Зайцева. Состояние двух человек, пострадавших в ДТП в Харькове, остается крайне тяжелым. Об этом сообщает 112 Украина. "Уже сейчас, соболезнуя семьям погибших, харьковчане начинают приносить цветы на место происшествия. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых беременная женщина", – рассказала журналист. В сообщении отмечается, что состояние двух пострадавших остается крайне тяжелым.

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