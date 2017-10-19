В Кишиневе собрали более 24 тонн электронных и бытовых отходов

Современные технологии давно не роскошь, а повседневная необходимость. Однако каждый бытовой прибор, выброшенный после выхода из строя, становится серьезной угрозой здоровью и окружающей среде.

В Молдове действуют всего два пункта сбора электронных отходов. Оба создала частная компания.



"Сейчас установленные нами контейнеры заполняются гораздо быстрее, чем в 2013 году. Основной объем поступает от госучреждений и юридических лиц. И все же работу по информированию еще вести надо", - сказал директор агентства Юлиан Гамуряк.



Вышедшую из строя и морально устаревшую технику вывозят на фабрику в Румынии, где ее перерабатывают в сырье.



Министерство окружающей среды называет наиболее опасными отходами

люминесцентные лампы, содержащие ртуть.



Закон об отходах вступит в силу в декабре.



"Каждый бытовой и электронный прибор содержит химические вещества. Производитель будет обязан собирать отходы от изделий, который ранее выставил на продажу", - сказала глава управления по предупреждению загрязнения Светлана Болокан.



Между тем граждане выбрасывают вышедшие из строя бытовые и электронные приборы на свалку.



Начиная с 2015 года, в Кишиневе собрали более 24 тонн электронных и бытовых отходов.



