За коррупцию в Китае наказали 125 тысяч чиновников

За коррупцию и нарушения дисциплины за пять лет в Китае осуждены 43 члена и кандидата в члены ЦК Коммунистической партии Китая, девять сотрудников аппарата Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя руководителя этой комиссии Ян Сяоду.

Он проинформировал, что всего к ответственности, включая уголовную, были привлечены за пять лет 440 руководящих работников провинциального уровня, более 8,9 тыс. из руководящего состава уровня управлений и 63 тысячи руководящих работников уездного звена.

Всего в стране было проведено 1,25 млн проверок и расследований в отношении кадровых работников Китая, сообщает korrespondent.netБорьба против нарушений дисциплины, коррупции, за чистоту партийных рядов была начата в Китае по инициативе генсека ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина.

Он, выступая в среду с докладом на открытии 19-го партийного съезда, заявил: "Необходимо добиться окончательной победы над разложением в партии. Проявления коррупции являются самой большой болью для народа, разложение – самая большая опасность для нашей партии".