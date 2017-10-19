Два поезда сошли с рельсов из-за сильного ветра в Канаде

В провинциях Канады Альберте и Эдмонтон сильный ветер вызвал сход с рельсов двух поездов.

Отмечается, что в результате инцидентов удалось избежать разлива или протекания опасных веществ. Но жителей нескольких домов в непосредственной близости от мест аварии все же эвакуировали на короткий срок. Жертв среди железнодорожников удалось избежать, сообщает korrespondent.net

По данным СМИ, в ходе второй аварии, которая случилась в 200 км к востоку от столицы провинции города Эдмонтон, пять вагонов сорвались с обрыва и пролетели несколько десятков метров до дна ущелья.