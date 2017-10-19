Показано тестирование машины с автопилотом Apple

В Сети было обнародовано видео, на котором снят процесс испытания автомобиля, оснащенного устройством Project Titan от Apple. Оно предназначено для тестирования функции автопилота на автомобилях, передает TechCrunch.

В видео показан автомобиль, который стоит возле дороги со специальным устройством.

В рамках тестирования "яблочный" производитель остановил свой выбор на машине Lexus SUV RX. Видео позволяет рассмотреть, что на его крыше установлено устройство с радарами и 12 ладарами, пишет korrespondent.net

В настоящее время неизвестно, будет ли американский гигант продавать свои устройства производителям автомобилей, или же создаст собственный.