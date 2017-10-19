Лечебная вода в Трускавце станет платной

Трускавецкурорт вводит оплату за вход за посещения бювета с лечебной водой. Об этом сообщается на официальном сайте городского совета.

Как отмечается, с 1 декабря на бювете заработают турникеты и кассы продажи абонементов. Стоимость одного посещения бювета составит 3,5 грн, а однократное потребление минеральной воды не должно превышать 350 мл, пишет korrespondent.net

"Такой тариф находится на грани рентабельности, однако позволит обеспечить содержание бювета и территории вокруг него, исследовательской лаборатории, покрыть себестоимость добычи воды", – уверены в ЧАО.

В новых правилах пользования бюветом минеральных вод, которые представил Трускавецкурорт, отмечается, что в наличии к потреблению остаются четыре вида минеральных вод Нафтуся, Мария, София и Бронислава.

При этом система входа в бювет будет автоматизирована. Кроме того, в вестибюле поставят специальное считывающее устройство, которое позволит проверить остаток неиспользованных посещений.

Для местного населения, как сообщалось ранее, посещение бювета останется бесплатным, но только по предписанию врача.