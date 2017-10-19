У двух безработных москвичей похитили 700 тысяч долларов

Четверо грабителей с газовым баллончиком отобрали у двоих мужчин сумки с 40 млн рублей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает управление МВД по Москве.

"Днем 18 октября на Люблинской улице четверо неизвестных в масках прыснули из перцового баллончика в лицо двоим неработающим мужчинам и похитили у них две сумки, в которых находилось 700 тысяч долларов США, принадлежавшие одному из потерпевших", – говорится в сообщении.

По данным полиции, преступники скрылись с места происшествия на машине. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".