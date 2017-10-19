Парашютист в ходе прыжка остался без штанов

В США один парашютист стянул штаны с другого во время прыжка. Курьезное видео с инцидентом было обнародовано на сайте издания Daily Mail.

В видео показано, как через некоторое время после совершения прыжка двумя парашютистами, один из них подлетел к напарнику, схватил за пояс и спустил с него брюки по щиколотки, пишет korrespondent.net

Мужчина отреагировал на это громким хохотом, после чего пожаловался на холод и попытался натянуть штаны обратно. Однако в ходе прыжка он этого сделать так и не смог и приземлялся без штанов.