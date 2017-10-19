Появилось видео смертельной аварии в Харькове: шесть человек погибли, двое в коме

Момент ужасной аварии в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова был зафиксирован на камеру наблюдения.

Как можно увидеть на видео с камеры наблюдения, Volkswagen Touareg начал движение после остановки на светофоре. В отличие от других машин, водитель довольно резко дал газу и в этот момент по Сумской на огромной скорости "летел" Lexus, за рулем которого была 20-летняя студентка.

В итоге от сильного удара Volkswagen сильно развернуло на месте, а Lexus вылетел на обочину, где на тротуаре, перед пешеходным переходом, стояли несколько человек.

На видео видно, как осле аварии прохожие бросились на помощь пострадавшим, пишет segodnya.ua

Напомним, вчера вечером, 18 октября, в Харькове на пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

Также сообщалось, что девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева.

Сразу после аварии на месте трагедии появились два внедорожника. Из них выскочили спортивного вида молодые люди с автоматами. Они встали стеной между разгневанными жителями и 20-летней студенткой.

Лену и водителя Volkswagen задержали и отвезли на медицинское освидетельствование. Сообщается, что алкоголя или наркотиков в крови девушки не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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