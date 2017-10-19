Twitter будет блокировать сообщения с домогательствами

Компания Twitter решила начать борьбу с разжиганием ненависти, а также сексуальными домогательствами в социальных сетях, отмечает Associated Press.

В частности, в социальной сети будут блокироваться аккаунты, через которые распространяются обнаженные фото людей без их на то разрешения.

Также будет разработан механизм, который даст возможность пользователям сообщить о появлении контента с нежелательным сексуальным содержанием.

Кроме того, цензуре подвергнутся символы ненависти, среди которых - свастика, угрозы насилия, сообщает korrespondent.net