В Украине остановили 9-летнего водителя с пакетом наркотиков

В Украине остановили 9-летнего водителя с пакетом наркотиков

Как отмечается, его 33-летний отец на пассажирском сиденье подтвердил, что он действительно посадил за руль своего сына. Когда человек по просьбе полицейских искал свои документы, патрульные обратили внимание на предмет, похожий на оружие.

Оказалось, что никаких разрешений на оружие у гражданина не было.

Кроме того, когда ребенок попросилась в туалет, то дорогой мальчик пытался избавиться от пакета с 25 таблетками вероятно наркотического происхождения.

"Следственно-оперативная группа изъяла предмет, похожий на оружие, а также таблетки, сообщает korrespondent.net

На мужчину патрульные составили протокол. Управление авто и ребенка передали жене правонарушителя, которая прибыла по вызову патрульных на место происшествия. Следующей работой по этому делу будут заниматься следователи", – сообщили в полиции.