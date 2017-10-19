Строительство объездной дороги в Вулканештах начнётся в следующем году

Строительство объездной дороги в Вулканештах начнётся в следующем году. Министерство экономики и инфраструктуры уже объявило тендер по отбору подрядчика. Договор намерены подписать в декабре. Вопрос обсудили на экстренном заседании городского совета. Новость обрадовала местных жителей, чьи дома расположены у дороги, по которой ежедневно ездит многотоннажный транспорт.

По словам местных властей, по этой трассе ежедневно проезжает около 360 грузовых машин. Большую опасность они представляют для детей, которые обучаются в школе и детском саду, расположенных неподалеку.



Средства на строительство дороги выделит Европейский банк реконструкции и развития. Во сколько обойдутся работы, пока не уточняется. Закончить их планируют в 2020 году.

"Решение городского совета было, чтобы временно построить объездные пути по периметру нашего города. Такая возможность есть. Нагрузка очень большая и очень сложно для нас", - отметил мэр Вулкэнешть Виктор Петриоглу.



"Тендер завершится до конца ноября, а в конце года подпишем контракт на выполнение работ", - сказала представитель Минэкономики и инфраструктуры Валентин Бриништир.



Обсудили на заседании горсовета и ремонт дороги, которая соединяет Вулканешты с селом Чумай. Работы на трассе временно приостановлены. Власти расторгли контракт с подрядчиком из-за того, что он не выполнил обязательств.



В ближайшее время будет объявлен тендер по отбору нового подрядчика.





