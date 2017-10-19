Более двух сотен молдаван стали жертвами работорговцев с начала этого года

Люди оптом и в розницу: шокирующие цифры представили прокуроры. С начала года более двух сотен наших соотечественников стали жертвами работорговцев. Среди них - и молодые и пожилые. Кого-то отправляли на панель, кого-то - на органы.

За девять месяцев этого года зафиксировано 222 случая торговли людьми, это на два случая больше чем за тот же период 2016-го. 96-ть раз правоохранителям удалось узнать о торговле взрослыми, 28 раз жертвами преступников становились дети, сообщает canal3.md Идёт следствие по двум делам о продаже органов, 16 раз людей насильно заставляли работать. Известно также о 44-ёх случаях, когда женщин разных возрастов принуждали заниматься проституцией. Задокументирован один случай, когда человека угрозами вынуждали попрошайничать. С начала года по обвинению в продаже людьми свои приговоры уже получили 108 преступников, десятки дел находятся в процессе рассмотрения.

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