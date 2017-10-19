Спасатели начали кампанию по предупреждению возгораний

Пожарной безопасности – особое внимание! Спасатели начали кампанию по предупреждению возгораний. Первые проверки у жителей села Фэурешть показали - нарушения встречаются часто, и многие из них могут рано или поздно привести к трагедиям.

В одних домах печи неправильно построены, в других - около открытого огня держат легковоспламеняющиеся жидкости. Мало того, некоторым неизвестно, куда звонить в случае опасности.

Спасатели рассказывают хозяевам об автономных детекторах дыма, оставляют брошюры или дают важные советы.

"- Что касается печи, вы проверяли ее? - Да, чистили этим летом. Все хорошо. - Здесь нужно освободить больше места от ламината или положите металлическую пластину".



Противопожарную кампанию проводят ежегодно, но нарушения в домах находят все равно.

"Расположение кроватей прямо у печей, неправильная конструкция дымоходов, хранение дров в непосредственной близости к строениям или стелят ковры прямо перед дверцей топки", сообщил пожарный, Мирча Рэчилэ.

"Концентрируем внимание на эксплуатации и надлежащем пользовании печей, а также электробогревателей", сообщила пресс-секретарь СГЗЧС, Лилиана Пушкашу.

С начала года из-за неправильного использования печей произошло 46 пожаров, а на прошлой неделе от отравления угарным газом пострадали четверо детей.