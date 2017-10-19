Закон не писан: житель села Брезоая, сбивший насмерть малыша в коляске, разгуливает на свободе

Жители села Брезоая бьют тревогу. Их односельчанин, в августе сбивший насмерть четырехмесячного малыша в коляске, разгуливает на свободе.

Изначально его поместили под стражу, но вскоре отпустили - по состоянию здоровья. Однако, он тут же взялся за старое - и пьет, и гоняет. Сельчане написали прошение об аресте убийцы - они боятся за жизнь своих детей.

Бабушка погибшего малыша боится, что виновник попытается избежать ответственности, прикрываясь проблемами со здоровьем.

"Это для нас было дыхание наше. Теперь его нет. Значит его отпустили, он ходит, дышит, кушает, солнце видит. А нашего ребенка нет, он в земле", сообщила бабушка, Светлана Бузулан.

Мать погибшего Глебушки никогда не простит убийцу сына.



"Я когда подняла Глебушку, начала кричать. Очень много людей сбежалось. Я начала кричать чтобы вызвали скорую. А он кричал, только не вызывайте скорую и ментов", сообщила мать, Марина Колесниченко.

В прокуратуре уверяют: у преступника нет шанса избежать наказания.

"Он предоставил нам справку о болезни сердца, и мы его отпустили. После этого он нарушил предписание суда, и было решено изменить меру пресечения. Но его нет дома. Насколько мне известно, он в больнице", сообщил прокурор, Сергей Трофимов.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Напомним, трагедия произошла 20 августа в селе Брезоая, Штефан -Водского района. 21-летний Артём Антонов будучи пьяным, сбил на скорости коляску с 4-месячным ребенком.