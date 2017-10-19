Назван способ сберечь здоровье до старости

Группа ученых из Великобритании назвала эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме. Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, краткое изложение доступно на портале EurekAlert!.

Участниками исследования стали почти тысяча британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте – состояние их здоровья. Как выяснилось, тем, кто всю жизнь придерживался строгой диеты, удалось сохранить относительно крепкое здоровье.

Ведущий автор исследования Сиан Робинсон отметил, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. Речь идет о необработанных продуктах, большом содержании в рационе овощей и фруктов, а также цельных зерен, сообщает РИА Новости.