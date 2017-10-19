Лондон представит план по проблеме миграции после Brexit к концу года

Британское правительство к концу года представит подробный доклад по решению миграционной проблемы после Brexit, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в парламенте Соединенного Королевства.

Вопрос обеспечения прав работающих и живущих в Британии граждан ЕС после Brexit является одним из главных на переговорах об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Также сторонам предстоит договориться о сохранении свободы передвижения граждан. В канцелярии британского правительства РИА Новости сообщили, что, в 2016 году в Великобритании проживали примерно 3,6 миллиона граждан стран ЕС, что составляет около 6% от общей численности населения страны.

"Ожидается, что "белая книга" (официальный правительственный документ, разъясняющий планы правительства — ред.) по миграционным проблемам будет опубликована в конце этого года. В настоящее комитет палаты общин по внутренним делам изучает возможные предложения", — сказал собеседник агентства.