Девушку на Lexus, которая накануне въехал в людей на пешеходном переходе в Харькове, за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения, уточнил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли 6 человек, 5 пострадали.
Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Геращенко ранее сообщил, что девушка-водитель была трижды оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения, сообщает РИА Новости
"За последние два года водитель Lexus восемь раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения. Начиная от проезда на красный свет и заканчивая нарушением правил парковки. Каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривен (от 10 до 20 долларов). Однако это не оказало никакого воспитательного эффекта. Вывод — нужно коренным образом менять систему наказания за нарушения ПДД в сторону их ужесточения", — написал Геращенко в Facebook.
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авторы DW