Ученые заявили о начале "экологического Армагеддона"

Группа исследователей из ФРГ, Нидерландов и Великобритании обнаружила, что в Германии количество крылатых насекомых сократилось на три четверти. Это представляет серьезную угрозу для жизни на Земле, учитывая важную роль, которую эти существа играют в пищевой цепи и опылении растений, говорится в статье, опубликованной в Plos One.

С 1989 года энтомологи с помощью палаточных ловушек в 63 районах Германии собрали более 1,5 тысяч проб насекомых. Специалисты установили, что общий вес пойманных насекомых за 27 лет снизился на 76%. Ученые заявляют, что хотя замеры проводились в заповедниках, эти данные справедливы для всех районов, где развито сельское хозяйство.

Исследователи не называют причину такого резкого падения численности насекомых, однако предполагают, что наиболее вероятные факторы — уничтожение человеком их естественной среды обитания, использование пестицидов и глобальное потепление, пишет РИА Новости

"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой-то ужасающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находится на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, тогда все рухнет", — заявил профессор Дэйв Гулсон из университета Сассекса, принимавший участие в исследовании.







