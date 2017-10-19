Украина оказалась среди лидеров по количеству смертей на дорогах. По статистике смертельные ДТП происходят в разы чаще, чем в любой другой стране Европы, сообщает ТСН.
Как отмечается, за 2016 год на дорогах погибли четыре тысячи украинцев, более тридцати тысяч получили травмы.
Среди наиболее частых причин ДТП называют превышение скорости, нарушение правил движения и нетрезвые водители.
Резонансные аварии на украинских дорогах происходят едва ли не ежемесячно, но виновники часто остаются безнаказанными, пишет korrespondent.net
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Успешны знакомства и поездки.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Уделите больше внимания любимому человеку.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW