Украина лидирует в Европе по количеству смертельных ДТП

Украина оказалась среди лидеров по количеству смертей на дорогах. По статистике смертельные ДТП происходят в разы чаще, чем в любой другой стране Европы, сообщает ТСН.

Как отмечается, за 2016 год на дорогах погибли четыре тысячи украинцев, более тридцати тысяч получили травмы.

Среди наиболее частых причин ДТП называют превышение скорости, нарушение правил движения и нетрезвые водители.

Резонансные аварии на украинских дорогах происходят едва ли не ежемесячно, но виновники часто остаются безнаказанными, пишет korrespondent.net