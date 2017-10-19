ЮНИСЕФ: до 2030 года в мире умрут 60 млн детей

С 2017 по 2030 годы в мире умрут около 60 миллионов детей в возрасте до пяти лет, половину из них составят новорожденные. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает LIGA.net.

Текущие глобальные тенденции в ситуации с детской смертностью показывают, что в 2016 году на планете ежедневно умирали около 15 тысяч детей, не достигших пятилетнего возраста; 46% из них (7 тысяч детей) умерли в первые 28 дней своей жизни, пишет korrespondent.net

В докладе отмечается, что в 2016-м был зафиксирован самый низкий уровень детской смертности - 5,6 млн умерших в возрасте до пяти лет (к примеру, в 2000 году скончались около 9,9 млн маленьких детей).

В то же время в ЮНИСЕФ подчеркивают, что за последние 16 лет доля новорожденных среди умерших детей увеличилась с 41% до 46%.