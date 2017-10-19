Игра вынудила детей двое суток скрываться от родителей

Несколько британских детей сбежали из дома и на протяжении двое суток скрывались от родителей, выполняя задание, поставленное перед ними в игре 48-Hour Challenge (48-часовой вызов), передает The Sun.

Согласно правилам игры, им следовало максимально долго прятаться от своих родителей, при этом зарабатывая очки на упоминаниях о своей пропаже в социальных сетях.

Сообщается, что допускаются для участия в игре только подростки от 14 лет и старше.

Британские власти предполагают, что вирусная игра пришла в страну из Северной Ирландии.

Известно, что до этого был известен вирус Game of 72, в котором игрокам предлагалось "пропасть" на срок от 24 до 72 часов и не попадаться в поле зрения родственников, проявляя при этом максимум хладнокровия, сообщает korrespondent.net