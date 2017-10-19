Белые медведи окружили село в России

Почти два десятка белых медведей обосновались рядом с селом Рыркайпий на Чукотке, сообщает Интерфакс.

Поселение находится недалеко от памятника природы Мыс Кожевникова, созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей.

Белых медведей привлекло скопление моржей, которых осенью на лежбище было около пяти тысяч. Сейчас моржи ушли, но около 20 белых медведей остаются рядом с селом, пишет korrespondent.net

Хищники питаются погибшими моржами, но несколько молодых зверей из любопытства подходят к жилищам. Недавно один из них выдавил окно в доме и пытался проникнуть внутрь.

Отмечается, что специалисты организовали дежурство, чтобы отпугивать хищников от жилья.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на него в России полностью запрещена. Вес белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца – 400-450 кг. Белый медведь питается тюленями, моржами, белухами.